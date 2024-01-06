Уряд Польщі домовився з фермерами про призупинення протесту на пункті пропуску "Медика-Шегині"

Уряд Польщі домовився з фермерами, яку блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску “Медика-Шегині”, про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.

Про підписання угоди між міністром сільського господарства й розвитку села Польщі Чеславом Секерським і лідером організації аграріїв “Обмануте село” Романом Кондровим повідомила під час брифінгу в Жешуві у суботу воєвода Підкарпатського воєводства Тереса Кубас-Гул, передає "Укрінформ".

“Від моменту підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці буде призупинений на період, необхідний для проведення юридичних змін, нотифікації і період, необхідний для реалізації додаткових змін”, - йдеться в угоді між сторонами.

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Міністр погодився на реалізацію усіх вимог фермерів. Польські фермери вимагали отримання дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження в цьому році сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження можливості отримання позик для забезпечення ліквідності. Міністр Секерський і його заступник Міхал Колодзєйчак до цього неодноразово заявляли, що міністерство погоджується на виконання всіх вимог фермерів.

Що передувало

Нагадаємо, 4 січня на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", аграрії поновили блокування руху для вантажного транспорту, яке було призупинено на період Різдвяних свят з 24 грудня. Аграрії заявили, що не отримали відповідних письмових запевнень за підписом прем’єр-міністра Дональда Туска про виконання їхніх вимог. Відтак, це стало підставою для відновлення блокади кордону з 4 січня.

Станом на ранок 5 січня на заблокованих пунктах пропуску України та Польщі в чергах перебуває дві тисячі вантажівок. На ділянках кордону з іншими країнами рух фур не блокується. Зокрема, продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська-Хребене", "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ", повідомляють прикордонники.

6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною у пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Хребене". 23 листопада до них приєднались польські аграрії у пункті пропуску "Шегині-Медика", висуваючи свої вимоги.

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