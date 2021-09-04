Уряд Польщі планує запровадити податкові пільги для заробітчан: що це означає для українських працівників

Уряд Польщі планує запровадити податкові пільги для заробітчан: що це означає для українських працівників

Відповідну програму мають ухвалити вже на початку цієї осені.

Польський уряд готує масштабні податкові пільги для українських трудових мігрантів і підприємців.

Про це повідомляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування "Gremi Personal".

Зазначається, що йдеться про урядову програму "Польський Лад", яка передбачає, що заробітчани, серед яких велика частина українців, у перший рік після переїзду до Польщі будуть платити в два рази менше податків, ніж самі польські громадяни. Протягом наступних трьох років вони зможуть відняти 50% від податку, сплаченого за попередній рік.

"Тобто іноземець, який перенесе свою податкову резиденцію в Польщу, буде платити менший податок на прибуток повних чотири роки. Таким чином Польща хоче затримати у себе, зокрема, і громадян України на більш тривалий термін. Податкова пільга також буде охоплювати мігрантів, які вперше приїдуть до Польщі. Вони також зможуть протягом чотирьох років платити податки на пільгових умовах", - пояснюють у "Gremi Personal".

Більше того, Мінфін Польщі заявляє, що протягом чотирьох років держбюджет буде фінансувати цим людям внески в пенсійний фонд і страхування на випадок хвороби.

"Проєктом зможуть скористатися як поляки, які живуть за кордоном і планують повернення на Батьківщину, так і іноземці. Це чергова, але не остання спроба привернути як працівників, так і підприємців з інших країн до інвестування і сплати податків у Польщі. За останні роки до Польщі приїхала рекордна кількість мігрантів, які вже внесли мільярди злотих внесків в ZUS (Управління соціального страхування Польщі). Велика частина з них - це українці", - пояснює суть проєкту "Польський Лад" власник компанії з міжнародного працевлаштування "Gremi Personal" Євген Кириченко.

Він також додає, що ця програма в якійсь мірі може поліпшити демографічну ситуацію, але не виправити несприятливі тенденції, пов'язані зі старінням суспільства. Щоб іноземці подолали негативні тенденції, то до 2028 року їх у Польщі має бути понад 6 мільйонів. Таким чином, говорить Євген Кириченко, у найближчі роки уряд Польщі буде тільки збільшувати такі програми залучення трудових мігрантів з країн Східної Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих заробітчан, як і раніше велика частина з них - українці. Станом на липень 2021 року в Польщі нараховується вже близько 1,5 мільйона українських трудових мігрантів. Про це сказав посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" 20 липня.

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