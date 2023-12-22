Уряд Польщі сподівається розблокувати кордон з Україною до нового року

Питання змін до поточної Угоди з ЄС про лібералізацію вантажних перевезень для українських перевізників не обговорюється.

У п’ятницю, 22 грудня, після зустрічі в Києві заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганцаж висловив сподівання, що питання протестів польських далекобійників на кордоні з Україною буде вирішене до кінця року.

Про це він повідомив на пресконференції, передає Sky News.

У столиці України польський урядовець зустрічався із заступниками міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергієм Деркачем та Юрієм Васьковим.

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“Ключовий результат зустрічі – погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації”, - повідомили у Мінвідновлення.

Наступним етапом цього процесу мають стати перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників.

“Питання змін до поточної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюється”, - наголосили в українському відомстві.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону з Польщею. Страйкарі вимагають повернути систему комерційних дозволів для українських перевізників та обмежити їхню кількість до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення Росії.

Спочатку польські перевізники блокували рух вантажівок у трьох пунктах пропуску "Корчова – Краковець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", а потім доєднався КПП "Медика – Шегині". 11 грудня страйкарі розблокували рух вантажівок через "Ягодин – Дорогуськ", але 18 грудня польські перевізники знову заблокували цей пункт пропуску.

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