Уряд пропонує ввести новий податок на землю в Україні: що це означає

Пропозиція Кабміну внесена як зміни до Податкового кодексу.

Кабінет міністрів пропонує ввести новий податок на землю в Україні.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Уряд пропонує народним депутатам ввести мінімальне податкове зобов’язання для земельних ділянок, які використовуються дачними та садовими кооперативами, але не оформлені офіційно. Розмір податку буде залежати від нормативної грошової оцінки і буде розраховуватися за формулою - з урахуванням коефіцієнту індексації. Ті ділянки, які не матимуть грошової оцінки, будуть оподатковуватися за єдиною державною ставкою.

Крім того, документ скасовує пільги зі сплати за землю і земельні ділянки, надані установам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів - у разі нецільового використання земельних ділянок.

Пропозиція уряду внесена як зміни до Податкового кодексу. Вона має набрати чинності від 1 липня цього року.

Як повідомлялося, українці отримають квитанції з податком на нерухомість: оплату треба буде здійснити протягом двох місяців. Якщо ж платіж буде затриманий на тридцять днів, буде нараховано штраф у розмірі 10% від суми у квитанції. Якщо ж затримка податкового платежу перевищить тридцять днів, штраф зросте вдвічі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання