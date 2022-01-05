Урядовий борт РФ, який летів з Росії до Казахстану, посеред маршруту приховав свій рейс

Урядовий борт РФ, який летів з Росії до Казахстану, посеред маршруту приховав свій рейс

Російський літак здійснював політ з Росії до охопленого протестами Казахстану.

Літак уряду РФ, який здійснював політ з Росії в охоплений протестами Казахстан, з невідомих причин вирішив приховати свій маршрут.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив головний редактор незалежного сайту новин Aq Zhayiq Азамат Майтанов.

За його даними, борт належить Російській Федерації. Борт 5 січня здійснював політ з Міжнародного аеропорту "Внуково", що у Росії, до Казахстану, де четвертий день тривають масові протести. Однак з невідомих обставин Ту-214 російського "урядового загону" посеред рейсу приховав свій маршрут.

Азамат Майнов для підтвердження цієї інформації опублікував скрин фото, зроблений з порталу Flightradar24, який в реальному часі дозволяє спостерігати за маршрутами повітряних суден.

Скрин: Azamat Maitanov

Свій маршрут російський літак Ту-214 приховав, як увійшов у повітряний простір Казахстану. Серед варіантів, куди він міг летіти, Майтанов називає аеропорт в Актау або в Алмати, чи навіть столиця Нур-Султан.

Коротко про протести в країні:

В Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв записав нове звернення до народу, в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року.

в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року. Також він повідомив про перші жертви внаслідок масових протестів, які тривають у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці.

внаслідок масових протестів, які тривають у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану від 5 по 19 січня через масові протести.

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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