“Усе логічно”: у Росії пояснили встановлення бюсту Сталіна на меморіалі розстріляних у 1939 році поляків

Дирекція меморіалу запевняє, що пам'ятник не возвеличує радянського вождя, а лише демонструє “винуватця репресій”.

У Тверській області РФ на території меморіального комплексу “Мідне”, який приурочений вшануванню пам'яті жертв політичних репресій і де поховано, зокрема, розстріляних у 1939 році польських військовополонених, з'явилося погруддя Сталіна. Директор меморіалу назвав це логічним.

Керівник меморіального комплексу Олександр Чуносов пояснив виданню “Подъем”, що це просто відображення тієї епохи.

“Це ж епоха. Вони, що, не мали відношення до репресій? У чому тут ви бачите якусь нестиковку? Все логічно, зрозуміло”, - стверджує він.

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Чуносов запевняє, що бюст Сталіна не возвеличує радянського вождя, а лише демонструє “винуватця репресій”.

“Якщо наш меморіальний комплекс присвячений часу масових репресій — люди самі себе репресували?” - дивується він.

Щоправда, жодного підпису на погрудді, який би такий намір дирекції меморіалу підтверджував, судячи з опублікованих фото, немає.

До речі, на меморіалі “Мідне”, окрім погруддя Сталіна, встановлено також бюсти Леніна, Калініна, Дзержинського та Свердлова.

“Весь радянський пантеон катів та вбивць”, — пишуть у соцмережах про цю експозицію.

Нагадаємо, у Псковській області РФ у місті Великі Луки встановили пам’ятник радянському кривавому диктатору Йосипу Сталіну. Священник Російської православної церкви освятив монумент.

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