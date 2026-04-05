Усе підірвати й захопити нафту: Трамп пригрозив Ірану силовим сценарієм і назвав альтернативу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану силовими діями у разі відсутності угоди. Він заявив, що розглядає жорсткі сценарії дій щодо Ірану, якщо Тегеран найближчим часом не піде на укладення угоди.

Про це він сказав у коментарі, який цитують американські ЗМІ, зокрема Fox News.

«Якщо Іран швидко не укладе угоду, я розглядаю можливість усе підірвати й захопити нафту», — сказав Трамп.

За словами президента США, він розраховує досягти домовленостей у короткі терміни.

«Я думаю, що зможу укласти угоду вже до завтра», — зазначив він.

Водночас Трамп додав, що у разі відсутності швидкого прогресу не виключає радикальних кроків, включно із силовим сценарієм та встановленням контролю над нафтовими ресурсами Ірану.

Наразі офіційної реакції з боку Ірану на ці слова не надходило.

Погрози Трампа в бік Ірану

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Дональд Трамп з матюками накинувся на Іран через Ормузьку протоку. Він назвав владу Ірану «божевільними виродками» і знову пригрозив життям у «пеклі».

Днями президент США нагадав про час для виконання одного з його численних ультиматумів Ірану. Трамп пообіцяв «пекло» у разі ігнорування вимог. Він заявив, що у влади Ірану Залишилося 48 годин до того, як на них обрушиться «справжнє пекло».