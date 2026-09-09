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Ушаков назвав США "рецепт" завершення війни: Сибіга жорстко відповів на це
Заява помічника Путіна пролунала на тлі поїздок до Москви та Києва спецпредставників президента США Дональда Трампа.
Помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Сполучені Штати нібито могли б швидше завершити війну в Україні, якби припинили будь-яку допомогу Києву.
Про це він сказав у відповідь на запитання російського пропагандиста Павла Зарубіна з «Вестей». Відео із заявою Ушакова було опубліковано 9 вересня.
«Ну, передусім, напевно, припинити надавати будь-яку допомогу Києву», — сказав Ушаков.
Так він відповів на запитання, що саме США могли б зробити для якнайшвидшого завершення бойових дій в Україні.
На уточнення, чи обговорювали американську допомогу Україні під час нещодавньої розмови Трампа з Путіним окремо, Ушаков відповів, що розмова президентів була закритою.
Водночас представник Кремля заявив, що за президентства Трампа військова допомога Україні, на його думку, «помітно знизилася» порівняно з двома попередніми президентськими каденціями у США. За словами Ушакова, тоді підтримка Києва мала «масований характер».
Сибіга: Росію від ілюзій може позбавити лише сильніший тиск
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву Ушакова у соцмережі X.
Він зазначив, що заклик припинити американську підтримку України фактично демонструє справжні наміри Росії.
За словами Сибіги, Москва прагне не справжньої дипломатії, а продовження війни.
«Російські еліти існують у паралельному світі, поруч зі своїм керівником. Вони воліють марно пожертвувати сотнями тисяч своїх людей як гарматним м’ясом і довести свою економіку до вільного падіння, ніж закінчити війну, яку не можуть виграти. Лише сильніший тиск може позбавити Росію ілюзій і нарешті привести її за стіл переговорів», — заявив глава МЗС України.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше висловився щодо України. Він сказав, що вона має стати «буферною зоною» і повторив російські вимоги щодо майбутнього української влади та пригрозив Європі словами Путіна про можливу війну з РФ.