Ушаков назвав США "рецепт" завершення війни: Сибіга жорстко відповів на це

Юрій Ушаков / © Getty Images

Реклама

Помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Сполучені Штати нібито могли б швидше завершити війну в Україні, якби припинили будь-яку допомогу Києву.

Про це він сказав у відповідь на запитання російського пропагандиста Павла Зарубіна з «Вестей». Відео із заявою Ушакова було опубліковано 9 вересня.

Реклама

«Ну, передусім, напевно, припинити надавати будь-яку допомогу Києву», — сказав Ушаков.

Реклама

Так він відповів на запитання, що саме США могли б зробити для якнайшвидшого завершення бойових дій в Україні.

На уточнення, чи обговорювали американську допомогу Україні під час нещодавньої розмови Трампа з Путіним окремо, Ушаков відповів, що розмова президентів була закритою.

Водночас представник Кремля заявив, що за президентства Трампа військова допомога Україні, на його думку, «помітно знизилася» порівняно з двома попередніми президентськими каденціями у США. За словами Ушакова, тоді підтримка Києва мала «масований характер».

Сибіга: Росію від ілюзій може позбавити лише сильніший тиск

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву Ушакова у соцмережі X.

Реклама

Він зазначив, що заклик припинити американську підтримку України фактично демонструє справжні наміри Росії.

За словами Сибіги, Москва прагне не справжньої дипломатії, а продовження війни.

«Російські еліти існують у паралельному світі, поруч зі своїм керівником. Вони воліють марно пожертвувати сотнями тисяч своїх людей як гарматним м’ясом і довести свою економіку до вільного падіння, ніж закінчити війну, яку не можуть виграти. Лише сильніший тиск може позбавити Росію ілюзій і нарешті привести її за стіл переговорів», — заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше висловився щодо України. Він сказав, що вона має стати «буферною зоною» і повторив російські вимоги щодо майбутнього української влади та пригрозив Європі словами Путіна про можливу війну з РФ.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів