Усі брешуть: Путін назвав єдину людину, якій можна вірити (відео)

У п’ятницю, 9 грудня, під час прес-конференції на полях саміту ЄАЕС у Бішкеку президент РФ спробував дотепно відповісти на незручне запитання журналістки щодо забезпечення мобілізованих до російської армії. Жарт виявився цинічним.

Відео відповіді Путіна публікують Telegram-канали.

Задаючи запитання, журналістка нагадала, що раніше Путін та російське міноборони говорили, нібито проблеми з екіпіруванням військових та мобілізованих вирішуються. Проте, за її словами, потік повідомлень від бійців із передової не припиняється – вони просять обмундирування, медикаменти.

"Кому вірити — звітам міністерства оборони чи бійцям із передової?" - задала вона пряме запитання президенту РФ.

"Вірити нікому не можна. Тільки мені можна", - відповів Путін.

Він додав, що "проблеми дійсно були", і, судячи зі слів журналістки, "напевно, і залишаються".

Нагадаємо, британській розвідці вважають, що родичі громадян Росії, призваних до армії під час оголошеної "часткової мобілізації", ймовірно, все частіше виходитимуть на протести у зв’язку з поганими умовами несення служби та високі втрати серед мобілізованих.

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