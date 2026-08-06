"Усі члени екіпажу плакали": астронавт долетів до найдальшої точки від Землі і вразив жестом на честь покійної дружини

Місяць

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Екіпаж Artemis II встановив новий рекорд найдальшого польоту людей від Землі, досягнувши максимальної відстані близько 406,8 тисячі кілометрів. Астронавти перевершили попередній рекорд Apollo 13. Під час обльоту Місяця астронавти Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох і представник Канадської космічної агенції Джеремі Гансен запропонували назви для двох безіменних кратерів — Integrity і Carroll. Carroll має вшанувати пам’ять покійної дружини командира місії, Керролл Тейлор Вайзмен.

Про це пише SpaceDaily.

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Кратер Carroll розташований на межі видимого й зворотного боків Місяця, на північний схід від кратера Integrity. За даними NASA, його іноді можна побачити із Землі.

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Як пише SpaceDaily, центру управлінні польотами пропозицію озвучив колега Ріда Вайзмена — Джеремі Гансен

«Кілька років тому ми розпочали цю подорож у нашій згуртованій родині астронавтів і втратили близьку людину… її звали Керролл, дружина Ріда, мати Кеті та Еллі», — сказав він. Потім він вказав на місячну особливість, розташовану прямо на межі між сторонами Місяця. «Це яскрава пляма на Місяці. І ми хотіли б назвати її „Керролл“», — додав він.

Керролл Вайзман працювала медсестрою у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а пізніше шкільною медсестрою поблизу Х’юстона. Вона померла від раку 2020 року у віці 46 років, залишивши після себе Ріда та двох дочок. Вайзман казав, що навіть під час хвороби вона заохочувала його продовжувати польоти, бо це була робота, яку він любив, і вона не хотіла, щоб він кидав її через неї. За його словами, нести її пам’ять у космос було схоже на «продовження руху цим шляхом, який ми прокладали разом 17 років». Усі четверо астронавтів плакали, коли Центр управління польотами підтвердив ім’я.

Десять днів навколо Місяця

Artemis II стартувала 1 квітня 2026 року на кораблі Orion. Це був перший пілотований політ програми Artemis. Під час нього астронавти побували на зворотному боці Місяця, а потім продовжили шлях до Землі.

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Корабель успішно приводнився 10 квітня біля Сан-Дієго, завершивши майже десятиденний тестовий політ. NASA використає зібрані під час місії дані, фотографії, відео й телеметрію для підготовки наступних польотів Artemis.

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