Усі гроші – на війну: у РФ школярі змушені навчатися у будівельних вагончиках (відео)

Пріоритетом для путінського режиму стала війна, решта фінансується за залишковим принципом.
У російському Дагестані жителі одного з сіл опублікували в Інтернеті ролик зі скаргою на стару школу та вимагають побудувати їм нову будівлю.
Про це пише пропагандистський телеграм-канал "Baza".
Будівлю старої школи звели ще 1967 року.
"Зараз будівля перебуває в жалюгідному стані: дірява стеля, холод, і залиті дощем парти зривають уроки 130 дітям", — йдеться у повідомленні.
Тому діти змушені навчатися у будівельних вагончиках. У них дуже холодно взимку та спекотно влітку.
"При температурі +25°C на вулиці, всередині спека +35. При -10°C на вулиці, всередині +3-+4°C. Як можна за таких умов навчатися", – розповідає на відео місцевий мешканець.
Як бачимо, путінський режим зовсім не враховує потреби простих росіян, використовуючи величезні доходи від продажу нафти та газу для власного збагачення та фінансування війни проти України.
Раніше в ГУР повідомили, що в Росії через невдоволення війною в Україні зростає соціальна напруга.
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