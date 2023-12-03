Усі гроші – на війну: у РФ школярі змушені навчатися у будівельних вагончиках (відео)

Пріоритетом для путінського режиму стала війна, решта фінансується за залишковим принципом.

У російському Дагестані жителі одного з сіл опублікували в Інтернеті ролик зі скаргою на стару школу та вимагають побудувати їм нову будівлю.

Про це пише пропагандистський телеграм-канал "Baza".

Будівлю старої школи звели ще 1967 року.

"Зараз будівля перебуває в жалюгідному стані: дірява стеля, холод, і залиті дощем парти зривають уроки 130 дітям", — йдеться у повідомленні.

Тому діти змушені навчатися у будівельних вагончиках. У них дуже холодно взимку та спекотно влітку.

"При температурі +25°C на вулиці, всередині спека +35. При -10°C на вулиці, всередині +3-+4°C. Як можна за таких умов навчатися", – розповідає на відео місцевий мешканець.

Усі гроші – на війну: у РФ школярі змушені навчатися у будівельних вагончиках

Як бачимо, путінський режим зовсім не враховує потреби простих росіян, використовуючи величезні доходи від продажу нафти та газу для власного збагачення та фінансування війни проти України.

Раніше в ГУР повідомили, що в Росії через невдоволення війною в Україні зростає соціальна напруга.

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