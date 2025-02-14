Усі конфлікти закінчуються переговорами, але є умова: що очільник МЗС Китаю сказав про війну

Очільник МЗС КНР Ван Ї в Мюнхені розповів про те, як 25 лютого 2022 року Китай виступив з ініціативою діалогу. Було сформульовано план із чотирьох пунктів.

Про це Ван Ї сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

"Було сформульовано план із чотирьох пунктів. А саме, суверенітет і центральна цілісність обох країн, дотримання принципів і правил Статуту ООН, врахування інтересів обох сторін і використання всіх можливостей, які приведуть до миру. Ми на основі цього плану докладаємо зусиль для просування миру. І поки зберігається надія, ми цю роботу продовжуватимемо", – зазначив очільник китайського зовнішньополітичного відомста.

Ван Ї розповів, як МЗС направило своїх спеціальних представників у різні країни, включно з Бразилією і країнами Глобального Півдня.

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"Ми сформували групу друзів миру. І на сьогодні можна сказати, що позиція Китаю є раціональною, обґрунтованою і практично реалізованою. Вона відображає консенсус міжнародної спільноти. Усі конфлікти закінчуються переговорами. Ці переговори мають бути справедливими", – зауважив він.

Ван Ї наголосив, що Китай вітає всі зусилля, що ведуть до миру, включно з ініціативами США, висунутими останніми кількома днями щодо досягнення угоди з Росією.

"Ми вважаємо, що всі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирному процесі. Ця війна ведеться на території Європи. І тому Європа має відіграти важливу роль у мирному процесі. Нам необхідно докласти спільних зусиль, щоб врегулювати цей конфлікт, щоб обговорити, як нам досягти довгострокової стабільності та безпеки Європи. Знайти таке рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін", – підсумував він.

Нагадаємо, китайські дипломати через посередників запропонували команді президента США Дональда Трампа організувати саміт між американським та російським лідерами, а також надіслати китайських миротворців до України після можливого перемир'я. За інформацією журналістів, пропозиція Китаю передбачає проведення американо-російського саміту без участі президента України Володимира Зеленського. Білий Дім уже відхилив цю ініціативу, назвавши її "нежиттєздатною".

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