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"Усі сусіди Росії усвідомлюють загрозу": Польща розмістить танки на кордоні з Калінінградом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Усі сусіди Росії усвідомлюють загрозу": Польща розмістить танки на кордоні з Калінінградом

Фото: Associated Press

Після 2026 року танки будуть вироблятися в Польщі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про наміри розмістити нові танки К2 на кордоні з Калінінградом РФ. Озброєння знаходитиметься у військових частинах.

Про це пише Polska Zbrojna.

"Хто економить на армії, той сплатить великий рахунок. Усі сусіди Росії усвідомлюють загрозу, яку несе це сусідство. Тому останнім часом, особливо в останні кілька років, ми доклали величезних зусиль для зміцнення та модернізації польської армії. Ми хочемо мати таку сильну армію, настільки добре модернізовану, щоб нікому не спадало на думку нападати на Польщу", – сказав польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Очільник Міноборони зазначив, що танк К2 є одним із найсучасніших у світі та розроблений у 21 столітті. Подальші постачання заплановані на наступний рік. Вони будуть передані 16-й механізованій дивізії. А після 2026 року K2 будуть вироблятися в Польщі.

"Солдати добре підготовлені для ефективного захисту Батьківщини, про що свідчить їхня щоденна служба, зокрема на кордоні Польщі та Білорусі або Польщі та Калінінградської області", - запевнив Блащак. 

Він додав, що частина екіпажів танків ще проходить навчання в Кореї. Зрештою батальйон танків К2 буде розміщено на Мазурах, а також такий підрозділ буде створено в Оструді, де незабаром розпочнеться процес відновлення ліквідованого 2011 року підрозділу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща закупить у США понад сто танків Abrams.

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Дата публікації
Перегляди
989
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