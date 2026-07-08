Усі відходи повернуться до США: Дональд Трамп приїхав на саміт НАТО з туалетом

Трамп на саміті НАТО в Анкарі / © Associated Press

Реклама

На саміт НАТО, що проходить в Анкарі 7 та 8 липня, президент США Дональд Трамп прибув з делегацією із 1400 осіб. Серед неї — співробітники, відповідальні за збирання та утилізацію його біологічних відходів. Так, президент США привіз із собою до Туреччини спеціальну туалетну систему.

Про це пише The Guardian.

Трамп прибув на саміт НАТО з делегацією на 1400 людей

Той факт, що Трамп прибув на саміт у супроводі 1400 людей, європейці сприйняли доволі спокійно. Вони побоюються того, що Трамп узагалі захоче вийти з НАТО та відчувають напруженість, коли президент США згадує про Гренландію, яку він збирався «купити».

Реклама

У готелі, де, ймовірно, перебуває Трамп, немає вільних місць. Його повністю зарезервували під приїзд Трампа.

Американська делегація цьогоріч стала однією з найбільших за всю історію таких візитів. Близько 1400 американських військових, політиків, дипломатів та працівників ЦРУ житимуть з Дональдом Трампом у готелях поблизу нового комплексу посольства США.

Підготовка до візиту Трампа була серйозною — вона розпочалася за понад тиждень до його прибуття. Співробітники Секретної служби США провели масштабну інспекцію будівлі, де зупиниться американський лідер. Фахівці перевірили не лише президентські апартаменти, а й детально обстежили інженерні мережі: системи електро-, водо- та вентиляційного постачання, а також протипожежне обладнання.

Окрім цього, американська сторона задіяла стандартний комплекс протоколів підвищеного захисту. До Туреччини зі США спеціально доставили офіційний президентський автомобіль, а також особисту автономну туалетну систему Трампа.

Реклама

Усі біологічні відходи, що утворюватимуться під час її використання, транспортуватимуть назад до Сполучених Штатів без скидання в місцеву каналізаційну мережу.

Як зазначають фахівці з безпеки, цей крайній захід застосовують для унеможливлення перехоплення біоматеріалів глави держави та їхнього подальшого використання іноземними розвідками для аналізу стану його здоров’я.

Останнім президентом США, який відвідував Анкару на офіційному рівні, був Джордж Буш-молодший. Він також відвідав Анкару перед самітом НАТО у Стамбулі 2004 року. Попередні президенти навідувалися до Анкари лише в межах робочих поїздок.

Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови Дональд Трамп позитивно оцінив українську кампанію із застосування далекобійних дронів.

Реклама

На думку Зеленського, Трамп по-новому подивився на війну, адже прагне бути на боці успіху, що пов’язано з його статусом, вірою в можливість закінчення війни та іншими факторами.

Водночас Зеленський наголосив на посиленні російських повітряних ударів та назвав антибалістичний захист критичною вразливістю України. На саміті НАТО в Анкарі він планує закликати партнерів — навіть тих, які наразі не готові до передавання — надати більше систем ППО та допомогти Україні у виробництві власних засобів протиповітряної оборони.

Новини партнерів