"Усі вважають неможливим": міністр оборони Італії зробив заяву про Крим і окуповані території України

Міністр оборони Італії Ґвідо Кросетто / © Associated Press

Міністр оборони Італії Ґвідо Кросетто заявив, що повернення українських територій, захоплених Росією після 2014 року та вторгнення 2022 року, є неможливим. За його словами, Україна не зможе відновити контроль навіть із міжнародною підтримкою, а зміни до конституції РФ унеможливлюють переговори щодо цих територій.

Про це повідомляє агентство Ansa із посиланням на інтерв’ю Кросетто журналісту Бруно Веспі.

Міністр оборони Італії наголосив, що Росія ніколи не відмовиться від окупованих українських територій, а Україна не матиме сили повернути їх самостійно.

«Повернення територій, втрачених у 2014 році та після лютого 2022-го, усі вважають неможливим. Путін змінив конституцію, зробивши їх „російськими“, і поставив себе у положення, де не може вести переговори», — сказав Кросетто.

Міністр також підкреслив, що російська пропаганда серйозно вплинула на італійське суспільство. За його словами, гібридна інформаційна війна та класична корупція дозволили РФ проникнути в свідомість багатьох людей, формуючи сприятливе для себе ставлення.

«Багато італійців, навіть ті, кого ніхто не підозрював, були піддані впливу Росії. Ми стикаємося з гібридною, когнітивною війною, коли пропаганда через соціальні мережі та інші інформаційні канали проникла в свідомість і культурний розвиток багатьох людей», — сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Ґвідо Кросетто раніше заявив, що Італія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні після завершення бойових дій.