"Усі згодні з рішенням": Трамп пояснив відмову від "пекельних санкцій" проти РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає правильним рішення не посилювати санкційний тиск на Росію. Як аргумент він навів повернення до США Стівена Габбарда, який перебував у російській колонії.

Про це повідомив акаунт Rapid Response 47, пов’язаний із Білим домом, у соцмережі X.

Реклама

«Нам вдалося повернути чудову людину. Він щойно приземлився. І цього не сталося б, якби ви зробили те, чого від мене хотіли нерозумні люди», — сказав Трамп про Габбарда.

Реклама

Американський президент також заявив, що його позицію щодо санкцій нібито поділяють усі. Так він відповів на запитання журналістів про можливе обговорення із сенаторкою Дарлін Грем законопроєкту її покійного брата Ліндсі Грема, який передбачає жорсткі санкції проти Росії та Ірану.

За словами Трампа, Габбарда можна називати заручником, полоненим або якось інакше, однак головне, що він уже повернувся до США.

Водночас Дарлін Грем раніше висловлювала сумніви щодо відмови від санкційного тиску на Москву. Вона заявляла, що віддала б перевагу тиску на Росію, аби змусити її припинити війну, наголосивши, що не довіряє Володимиру Путіну та російській владі.

Габбард потрапив до російського полону 2 квітня 2022 року / © The Moscow Times

Що відомо про Стівена Габбарда

20 жовтня російський президент Володимир Путін розпорядився звільнити громадянина США Стівена Габбарда на прохання Дональда Трампа.

Реклама

Габбард потрапив до російського полону 2 квітня 2022 року. За його словами, російські військові викрали його з власного будинку. Московський міський суд засудив американця до шести років і десяти місяців колонії, визнавши його винним в участі в бойових діях на боці України як найманця.

Трамп пов’язав повернення Габбарда з рішенням щодо санкцій, однак у наведеній заяві не уточнив, про які саме обмеження йдеться та чи є це рішення частиною ширшої домовленості з Росією.

Новини партнерів