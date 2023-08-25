"Усі знають, що таке "рязанський цукор": Світан про ймовірну версію падіння літака з Пригожиним

Версія про те, що літак з Пригожиним збили, є малоймовірною. Річ у тому, що ракету не можна сховати.

Про це в ефірі ТСН.ua сказав військовий експерт Роман Світан.

Є дві основні версії

Як відзначає Світан, для того, щоб керувати командою на запуск ракети, дуже багато людей має в цьому всьому ланцюжку бути задіяно – починаючи від оператора і закінчуючи командиром частини, з десяток людей або більше.

"Тому версія ракет можлива лише тоді, коли було ухвалено рішення на рівні верхнього керівництва, і це пройшло як команда на виконання. Тому що це воєнний злочин – військовим комплексом знищити цивільний борт. Не має значення, що він перевозив – це реально воєнний злочин без терміну давності", – наголосив Світан.

Тож, якщо на такі дії пішли, то цілий ланцюжок, це відразу буде зрозуміло. Тому версія з ракетою має місце, але вона занадто контраверсивна.

"А ось закладання в літак вибухової речовини є більш правдоподібною. Ми всі знаємо, що таке "рязанський цукор", коли ФСБшники закладали у будинки гексоген для підриву десятиповерхівок. Закласти кілька кілограмів вибухівки в основу напівкрил або в корпус – не важко", – переконаний військовий експерт.

Нагадаємо, ввечері 23 серпня у Тверській області Росії розбився літак, у якому, ймовірно, загинув очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, Все, що відомо про інцидент – читайте у матеріалі.

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