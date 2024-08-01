Усіх на всіх можна обміняти, якщо це не українці?: письменник про обмін між РФ і Заходом

Видавець задає питання: а що ж має відбутися, і кого мають захопити ЗСУ, щоб виміняти азовців?

Український видавець та письменник Олександр Красовицький прокоментував найбільший від часів Холодної війни обмін ув'язненими між РФ та Заходом.

Про це він написав у Facebook.

"Про сьогоднішній обмін. Він нагадує обмін всіх на всіх. Тобто - так можна? Якщо це не українці. Це, мабуть, добре, що (російський опозиціонер. – Ред.) Кара-Мурза виживе. Але ж що з нашими? На жаль, такої б**ді, на яку виміняти Путіна, не існує", – зазначає Красовицький.

Видавець задає питання: а що ж має відбутися, і кого мають захопити ЗСУ, щоб виміняти азовців?

"Щоб виміняти тих невідомих точно хлопців, у яких немає родичів? Тих людей, яких утримують в Чечні або в Дагестані? Тих дітей, яких вкрали в Україні і роблять з них манкуртів", – підсумував він.

Нагадаємо, що сьогодні у Туреччині відбувся масштабний обмін в'язнями між Росією і Заходом.

На волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини. Серед звільнених немає жодного українця.

Раніше повідомлялося, що у російському полоні загинув боєць з Кривого Рогу, батько 7 дітей, Юрій Решта. Також повідомлялося, що у російському полоні помер оборонець Маріуполя Олександр Іщенко, якого рік тому донька впізнала на судилищі.

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