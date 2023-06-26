"Усіх збадьорили": Пригожин уперше дав оцінку своєму заколоту (відео)

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин уперше прокоментував результат своєї спроби державного перевороту в Російській Федерації.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "NEXTA Live".

В оприлюдненому сюжеті Пригожин пізно ввечері їде автомобілем, паралельно спілкуючись із представниками ЗМІ. На запитання одного з журналістів про те, як він оцінює результат останніх подій, Євген Пригожин відповів, що результат "нормальний".

"Усіх збадьорили", — сказав він журналісту.

Що відомо про заколот Пригожина

Все почалося з того, що Пригожин звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. 24 червня він разом із найманцям "захопили" Ростов і Воронеж.

Однак згодом Пригожин заявив, що розвертає колони ПВК "Вагнер" і йде до польових таборів. Він зазначив, що бойовики ПВК від 23 червня просувалися в напрямку Москви, їм залишалося пройти близько 200 кілометрів.

"Настав момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що може бути пролита російська кров однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", - зазначив він.

Перед цим Лукашенко провів переговори з Пригожиним, внаслідок яких той прийняв пропозицію щодо зупинки руху його найманців територією Росії в бік Москви.

"Абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язання ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер", - повідомили у пресслужбі Лукашенка.

Тим часом ЗСУ "скористалися" бунтом Пригожина і почали наступ на кількох напрямках.

Пригожин уперше прокоментував заколот у Росії

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