Усміхався, кривився та закочував очі: фото та відео неадекватної поведінки Путіна

Кожен його вихід у світ не минає без курйозів.

Кремлівський диктатор Володимир Путін вкотре здивував всіх своєю поведінкою. Він не міг дати раду емоціям, тому постійно кривився, незрозуміло посміхався та закочував очі.

Це видно на кадрах, які виклали в мережі.

Путін тепер не часто з'являється на публіці. Однак кожен його вихід у світ привертає увагу. Він то не може стримати ноги під час офіційних зустрічей і починає ними смикати, то цілує чужих дітей, коли їздить регіонами.

Путін не зміг проконтролювати своє лице

На опублікованих кадрах видно, як Путін сидить за столом і тримає товсту теку. Можна припустити, що там списки загиблих російських окупантів або злочини, які скоїла країна-агресорка. Хоча для цього однієї папки точно буде мало.

Путін не зміг контролювати своє лице

Обличчя Путіна змінюється десятки разів упродовж лише кількох секунд. На ньому читається і роздратування, і огида, потім задоволення і дивна усмішка. Далі очільник Кремля намагається підняти теку зі столу й комусь передати, але це йому вдається не з першого разу.

Скриншоти

Скриншоти

Скриншоти

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На останніх кадрах російський диктатор врешті передає комусь документи, втім його міміка далі виражає незадоволення. Тож, як би не намагався Путін виглядати адекватним, це йому навряд чи вдасться.

Нагадаємо, у російського диктатора Путіна проявляється параноїдальна поведінка та низка інших факторів, пов'язаних зі старінням організму. Таку думку висловив психолог Дмитро Попов. Детальніше — тут.

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