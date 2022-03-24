Усього 3% білорусів виступають за введення білоруських військ до України, - дослідження «Chatham House»

Лише 3% білорусів виступають за введення військ РБ до України, щоб підтримати бік Росії.

Про це свідчать результати дослідження "Chatham House". Опитування було проведено 5-14 березня.

Так, 96% обрали інші варіанти дій – збереження нейтралітету чи засудження сторін. І 3% висловилися за участь у воєнних діях. Ще 1% вважає, що необхідно підтримати Україну у протистоянні з Росією.

Результати опитування представив Григор Астапеня, директор «Біларуської ініціативи» Chatham House.

«Chatham House опитав 896 респондентів з 5 по 14 березня 2022 року. Вибірка відповідає структурі міського населення Білорусі та скоригована за статтю, віком, розміром населених пунктів та рівнем освіти.

Опитування було проведено за допомогою інтернет-інтерв'ю (CAWI), що практично означає, що вибірка була обмеженою до користувачів інтернету. Згідно з різними джерелами, 75-82% населення Білорусі використовує інтернет, при цьому інтернет-користувачі більш економічно та соціально активні.