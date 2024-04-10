Усього 7 зі 100: Боррель шокував кількістю батарей Patriot, які просить Україна для захисту

Високий представник ЄС пообіцяв, що звернеться з закликом до міністрів закордонних справ і оборони країн-членів, щоб збільшити потужності протиповітряної оборони.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Україні для захисту від російських повітряних ударів терміново потрібно лише 7 батарей Patriot із близько 100, які мають на озброєнні західні армії.

Про це він говорив під час виступу на форумі Nueva Economia Forum.

Потребу України Боррель оголосив, посилаючись на свою нещодавню розмову з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

“Неможливо уявити, що ми не змогли їх забезпечити, враховуючи, що західні армії мають близько 100 батарей Patriot. І однаково ми не можемо надати сім, про які вони відчайдушно просять”, – заявив у своїй промові високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

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Боррель пообіцяв, що звернеться з закликом до міністрів закордонних справ і оборони ЄС “збільшити потужності протиповітряної оборони, щоб Україна могла зупинити російські ракети та їхні планувальні бомби, які руйнують міську інфраструктуру”.

За його словами, замість говорити про майбутнє відновлення України доцільніше вести мову про те, щоб уникнути руйнувань. “Найкращий спосіб витратити менше на реконструкцію – це витратити більше на те, щоб уникнути руйнування”, – наголосив Жозеп Боррель.

Також він зазначив, що російська військова машина працює на повну силу і “між Росією та Україною існує повна асиметрія”.

“Росіянам достатньо не програти, щоб показати, що вони виграють. Україні, навпаки, потрібно вигравати, щоб не програти”, – пояснив голова європейської дипломатії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону "Єдині новини" повідомив, скільки Україні треба систем Patriot для повного захисту.

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