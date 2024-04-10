Усього за 100 км від Росії: НАТО збудує нову штаб-квартиру сухопутних сил

Планується, що в мирний час структура дозволятиме координувати сухопутні операції в регіоні.

НАТО планує збудувати штаб-квартиру сухопутних сил Альянсу в місті Міккелі на півдні Фінляндії, що приблизно за 100 км від кордону з Росією.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє видання Iltalehti.

Міністр розповів, що створення нового центру дозволить розширити діяльність командування Об'єднаних сил. Грам сказав, що норвежці хочуть, аби усі північні країни входили до нової командної структури НАТО.

Також читайте Швеція підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак: що сталося

"Для того, щоб ми справді могли скористатися перевагами перебування всіх скандинавських країн у НАТО, важливо, щоб ми перебували в одному штабі для всіх збройних сил", – повідомив міністр оборони.

"Чекаю, що ми будемо під єдиним командуванням та частиною єдиного регіонального оборонного плану. Таким чином, у нордичних країн буде спільне стримування та оборона", – додав він.

Читайте провідні новини дня:

Повідомляється, що новий командний центр підпорядковуватиметься командуванню об'єднаних сил у Норфолку (США). Для роботи в Міккелі відправлять щонайменше 375 офіцерів країн-членів НАТО. Планується, що в мирний час структура дозволятиме координувати сухопутні операції в регіоні.

Зауважимо, що Росія продовжує погрожувати Фінляндії та стверджує, що країна "втратила свою незалежність в ухваленні зовнішньополітичних рішень" після вступу до НАТО. Як пояснили в Інституті вивчення війни, таким чином Кремль намагається стримувати розширення впливу Альянсу на інші країни та готує інформаційне підґрунтя для тривалої конфронтації з країнами Заходу.

Читайте також: