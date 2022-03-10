Усього за тиждень інфляція в Росії досягла рекордного показника

Усього за тиждень інфляція в Росії досягла рекордного показника

Зростання цін досягнуло максимального значення від 1998 року.

За даними Федеральної служби державної статистики (Росстату), показник тижневої інфляції в Росії в період від 26 лютого до 4 березня досяг 2,22%.

Як повідомляє “Интерфакс”, це максимальне значення від 1998 року.

Зазначається, що річна інфляція в Росії на 4 березня перевищила 10% – уперше від січня 2016 року, досягнувши 10,4% проти 9,15% на кінець лютого, 8,73% на кінець січня та 8,39% на кінець грудня 2021 року.

Ціни на нові легковики зросли на 17,1%, телевізори – на 15,0%, пилососи – на 14,6%, смартфони – на 9,6%. Продовольчі товари подорожчали більш ніж на 10%.

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Зростання цін пов'язують зокрема з безпрецедентними санкціями, під які потрапила Росія у зв'язку з військовою агресією щодо України.

Востаннє такий суттєвий приріст цін за тиждень міг спостерігатися у грудні 1998 року, коли загалом за місяць інфляція становила 11,6%.

Нагадаємо, Під час валютних торгів на ринку Forex російський рубль прискорив своє падіння стосовно долара та євро.

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