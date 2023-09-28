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Успіхи ЗСУ на полі бою не впливають на позицію Путіна - Столтенберг

Успіхи ЗСУ на полі бою не впливають на позицію Путіна - Столтенберг

Єнс Столтенберг / Фото: Офіс президента України

На позицію Росію не впливають втрати на полі боя, вважає генсек.

Росія не планує припиняти війну та не відмовляється від погроз у бік зовнішнього світу.

Поо це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

З його слів, це найбільша світова загроза, яка виникала протягом останніх десяти років. Водночас наміри президента Росії Володимира Путіна не змінились, не зважаючи на успіхи ЗСУ на полі бою.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що цілі Путіна змінилися", — сказав Столтенберг.

Раніше Столтенберг заявив, що західні партнери повинні посилити допомогу Україні, що стане запорукою справедливого і тривалого миру. Генсек НАТО додав, що необхідно надіслати сигнал Москві, що диктатор Путін не дочекається моменту, щоб Захід відмовився від підтримки України.

Тим часом НАТО готується до найбільших від часів "холодної війни" бойових навчань Steadfast Defender. Участь у них візьмуть понад 40 000 військовослужбовців. Вони заплановані на весну наступного року.

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