ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
602
Час на прочитання
1 хв

Успіх на Близькому Сході допоможе припинити війну в Україні: Трамп зробив заяву після розмови з Путіним

Трамп повідомив про «значний прогрес» у розмові з Путіним та анонсував нову зустріч.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Успіх на Близькому Сході допоможе припинити війну в Україні: Трамп зробив заяву після розмови з Путіним

Дональд Трамп, президент США / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з очільником РФ Володимиром Путіним у Будапешті (Угорщина), щоб «спробувати покласти край ганебній війні між Росією та Україною».

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social після розмови з Путіним телефоном 16 жовтня.

«Президент Путін привітав мене та США з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я щиро вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни з Росією/Україною», — заявив він.

Скрин Truth Social

Скрин Truth Social

За словами Трампа, його телефонна розмова з Володимиром Путіним була «дуже продуктивною» і між ними досягнуто «значного прогресу».

Президент США додав, що російський очільник привітав його з «великим досягненням миру на Близькому Сході», яке, як сказав Путін, «мріяли побачити протягом століть».

Також Путін подякував Меланії Трамп «за роботу з дітьми», висловивши вдячність і сподівання, що ця діяльність триватиме.

Трамп додав, що вони з Путіним обговорили торгівлю між США та Росією після закінчення війни проти України.

За його словами, наступного тижня відбудеться зустріч високопосадових радників, яку з американського боку очолить держсекретар Марко Рубіо.

Трамп також повідомив, що обговорить розмову з Путіним з українським президентом Володимиром Зеленським уже завтра, 17 жовтня.

Дата публікації
Кількість переглядів
602
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie