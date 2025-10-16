Успіх на Близькому Сході допоможе припинити війну в Україні: Трамп зробив заяву після розмови з Путіним

Дональд Трамп, президент США / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з очільником РФ Володимиром Путіним у Будапешті (Угорщина), щоб «спробувати покласти край ганебній війні між Росією та Україною».

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social після розмови з Путіним телефоном 16 жовтня.

«Президент Путін привітав мене та США з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я щиро вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни з Росією/Україною», — заявив він.

Скрин Truth Social

За словами Трампа, його телефонна розмова з Володимиром Путіним була «дуже продуктивною» і між ними досягнуто «значного прогресу».

Президент США додав, що російський очільник привітав його з «великим досягненням миру на Близькому Сході», яке, як сказав Путін, «мріяли побачити протягом століть».

Також Путін подякував Меланії Трамп «за роботу з дітьми», висловивши вдячність і сподівання, що ця діяльність триватиме.

Трамп додав, що вони з Путіним обговорили торгівлю між США та Росією після закінчення війни проти України.

За його словами, наступного тижня відбудеться зустріч високопосадових радників, яку з американського боку очолить держсекретар Марко Рубіо.

Трамп також повідомив, що обговорить розмову з Путіним з українським президентом Володимиром Зеленським уже завтра, 17 жовтня.