"Успішна операція": Британія перехопила танкер "тіньового флоту" Росії

Танкер / © ГУР Міноборони

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Сьогодні, 14 червня, британські військові перехопили танкер так званого «тіньового флоту» Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

«Ця успішна операція завдала Росії ще одного удару та нагадала всім, хто допомагає фінансувати війну Путіна проти України, що ми не дозволимо їм сховатися», — сказав він.

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Прем’єр також подякував військовим і правоохоронцям, які брали участь в операції та щодня гарантують безпеку країни.

Атаки на танкери «тіньового флоту» Росії — що відомо

У березні в Чорному морі за 15 морських миль від протоки Босфор невідомий безпілотник атакував підсанкційний турецький танкер Altura, який транспортував із Новоросійська близько 1 млн барелів російської нафти марки Urals. Внаслідок потужного вибуху постраждав місток судна, а машинне відділення частково затопило.

У травні Україна уразила два танкери російського «тіньового флоту» біля входу до порту «Новоросійськ», які перевозили нафту.

Загалом російський «тіньовий флот» налічує близько 700 суден, які забезпечують перевезення приблизно 40% усього російського нафтового експорту. Велика Британія вже запровадила санкції проти 544 таких суден. Щоб обходити обмеження, кораблі регулярно змінюють назви, власників, прапори та реєстраційні дані. Вони також становлять екологічну загрозу через слабке страхове покриття, адже через неналежне технічне обслуговування ризик нафтових витоків залишається високим.

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