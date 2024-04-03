Утихомирили електрошокером: росіянин у плавках влаштував масову бійку в Таїланді – відео 18+

Дикому російському туристу загрожує депортація і три роки в'язниці після того, як він влаштував бійку в готелі на Пхукеті, Таїланд.

Про це пише Daily Star.

Одягнений лише в плавки 37-річний Олександр Толстов стверджував, що "захищав свою дружину" після того, як її "штовхнув гість готелю", а потім напав на декількох туристів, наносячи удари кулаками.

Потім він накинувся на поліцейських, яких викликали працівники готелю, і троє офіцерів з поліцейської дільниці Карон на Пхукеті не змогли його вгамувати, і врешті-решт довелося застосувати електрошокер, щоб припинити його дебош.

Фанатика бойових мистецтв із Сибіру доправили до лікарні після того, як він знепритомнів, коли його вдарили шокером.

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A drunken Russian barbarian forgot he was in a civilized country and began attacking random people in Thailand.



Thai police used a stun gun, threw him in a cage, will be deported. pic.twitter.com/wKpZWXfGlv — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 2, 2024

Його 35-річна дружина Тетяна пожалілася, що зіткнулася з труднощами через поведінку чоловіка.

"Мій чоловік побився з гостями готелю і поліцією", - сказала вона. "Його забрали і тепер у нас проблеми".

Окрім скороченої відпустки, йому загрожувало три роки ув'язнення. За деякими повідомленнями, він визнав свою провину, і подружжя було депортоване назад до двох дітей до Росії.

За іншими даними, він все ще перебуває під вартою.

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"П'яний російський турист спровокував хаос на Пхукеті, напавши на декількох людей в готелі. Три офіцери втрутилися, але їм довелося застосувати електрошокер, щоб вгамувати його... Божевільний росіянин, одягнений лише в літні плавки, накинувся на охорону, а потім і на поліцію місцевого готелю", -повідомляє тайське видання Thai Examiner.

У звіті йдеться про "вир насильства", в результаті якого постраждали охоронці, поліцейські і підозрюваний.

Нагадаємо, раніше у Таїланді оскаженілий росіянин силоміць поголив перукаря через свою стрижку. Він помстився за свій чубчик.

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