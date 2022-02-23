"Утробна лють": що писали західні ЗМІ про про "божевільну промову" Путіна, у якій він визнав "Л/ДНР"

"Утробна лють": що писали західні ЗМІ про про "божевільну промову" Путіна, у якій він визнав "Л/ДНР"

Світові медіа обговорювали виступ російського президента.

Світові ЗМІ не оминули увагою промову російського президента Володимира Путіна, а також визнання незалежності самопроголошених "ЛДНР".

ТСН.ua зібрав реакцію провідних західних ЗМІ.

Британська The Guardian наголосила, що промова Путіна, звернена, як він сказав, до "братнього народу", була сповнена "утробної люті".

"У своїх незв'язних ремарках Путін засудив рішення України піти від свого радянського минулого, представивши фактичне розчленування (країни – ред.) як покарання з його боку", – йдеться в тексті.

Time написав, що Європу нині "охопив страх війни".

“Вторгнення знаменувало б собою критичне протистояння між США та Росією — двома країнами, що мають найбільші у світі ядерні арсенали. Путін успішно втягнув Байдена в необхідність реагувати на серію ескалацій… відволікаючи від інших дипломатичних пріоритетів і підвищуючи політичні ставки для американського президента. Байден неодноразово заявляв, що не має наміру втягувати збройні сили США в ще одну війну за кордоном”, — пише видання.

А німецьке видання Spiegel назвало промову та заяви Путіна “божевільними”.

"Як не дивно, Путін також потонув в аргументах про високі ціни на воду в сусідній країні, про корупцію та відсутність там незалежних судів", - зазначає видання.

Агентство AP вважає, що рішення Путіна "схоже, зруйнувало останні слабкі надії на відвернення масштабного конфлікту у Європі, який може призвести до масових жертв, браку енергії на континенті та економічного хаосу в усьому світі".

Видання The Wall Street Journal пише, що “Путін - це насамперед гравець, який звик йти на великий ризик із холодною головою. Не можна сказати, звичайно, що він ніколи не помиляється, однак у нього за плечима солідний досвід того, як треба брати на себе прораховані ризики та нав'язувати свою волю сильнішим противникам. Він готовий завдавати ударів тоді і так, як ніхто не може передбачити чи подумати. Путін живе у своєму світі”.

Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": чим завершилося екстрене засідання Радбезу ООН

Нагадаємо, 21лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії.

В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.

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