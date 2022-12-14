Утвердження правди: Зеленський привітав рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців

Сенат Чехії 14 грудня виніс рішення про визнання Голодомору геноцидом українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter.

Він також висловив вдячність чеському Сенату і наголосив, що покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.

"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", - написав президент.

Нагадаємо, вже 19 країн визнали Голодомор геноцидом українців.

Бундестаг Німеччини напередодні проголосував за резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

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