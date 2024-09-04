Ув'язнені вирили 10-метровий тунель у тюрмі: хто планував втечу (фото)

У Бразилії співробітники Інституту виконання покарань імені Вісенте Пірагібе, що поблизу Ріо-де-Жанейро, виявили 10-метровий тунель до каналізації, який вирили в'язні.

Про це пише NTK.

Тюремні охоронці підозрюють, що роботи з облаштування підземного ходу розпочалися близько трьох місяців тому і були майже завершені.

Вони виявили підземну шахту до того, як хтось із засуджених встиг здійснити втечу.

Державний секретаріат з питань виконання покарань (SEAP) заявив, що тунель був виявлений 2 вересня.

Вважається, що тунель готувався для декількох лідерів злочинної організації Командо Вермельо, які мають бути переведені до в'язниці найближчими тижнями.

Співробітники в'язниці отримали наводку, що група ув'язнених намагається отримати доступ до каналізаційної системи під занедбаним городом на території комплексу.

Тунель у в'язниці / Фото: Jam Press

За повідомленнями, 2013 року 31 ув'язненому вдалося втекти через тунель, що веде до тієї ж каналізації. Тоді слідство дійшло висновку, що тунель був побудований за допомогою інструментів з в'язниці після того, як ув'язненим дозволили попрацювати над трубами, через які вони згодом втекли.

Тюремне начальство вважає, що саме ця втеча стала натхненням для останньої спроби. П'ятеро засуджених, які брали участь у втечі 2013 року, досі утримуються у в'язниці.

Імена ув'язнених, яких підозрюють в організації нового тунелю – Жозінальдо Родрігес де Араужо, Джефферсон Гомеш да Сілва, Алсідес Франсіско да Сілва, Даріо Насіменто де Фрейтас і Рафаель Сілва Соуза.

Загалом, 15 ув'язнених були переведені до в'язниці суворого режиму після того, як було виявлено новий тунель. SEAP продовжує розслідувати обставини будівництва тунелю та осіб, відповідальних за його планування.

Тунель у в'язниці / Фото: Jam Press

Прессекретарка Марія Роза Ло Дука Небель заявила: "Всі причетні, які ще встановлюються, будуть відправлені в ізоляцію на невизначений термін і, безумовно, повернуться до закритого режиму".

Установа отримала прізвисько "Паперова в'язниця" після втечі 105 ув'язнених 2002 року.

Нагадаємо, колишні в'язні, що воюють на фронті, відверто зізналися, як до них насправді ставляться у війську. Також вони відповіли, чи мають додаткову охорону.

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