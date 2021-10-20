Ув’язнений у Росії опозиціонер Навальний отримав премію Сахарова

Головну нагороду Євросоюзу в галузі прав людини росіянину присудили "за мужність”.

У Європарламенті прийняли рішення відзначити премією імені Андрія Сахарова "За свободу думки" російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває покарання в російській колонії і якого звинувачують в “екстремізмі”.

Про це повідомили в Twitter Європейської народної партії - найбільшої фракції Європарламенту, яка висунула кандидатуру Навального на здобуття цієї премії.

Російського опозиціонера пропонували номінувати з формулюванням "за мужність в боротьбі за свободу, демократію і права людини".

У повідомленні про присудження нагороди представники Європейської народної партії звернулися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою звільнити в'язня. "Європа закликає його - і всіх інших політв’язнів - звільнити", - йдеться у дописі.

Олексій Навальний від початку цього року перебуває в російській колонії. Він відбуває покарання в ув’язненні, відколи повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння “Новачком”. Термін покарання Навального минає восени 2023 року, але проти опозиціонера порушено ще декілька кримінальних справ, які можуть продовжити його перебування в неволі.

Минулого року премію Сахарова отримали представники білоруської опозиції, а в 2018 році — в’язень Кремля, український режисер Олег Сенцов, якого арештували в анексованому Росією Криму.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці, а також його фонд боротьби з корупцією відзначили премією медіаконференції M100 Sanssouci Colloquium.

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