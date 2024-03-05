Ув'язнений вибрався на волю за допомогою ложки та тримача для туалетного паперу

Наразі до терміну злочинця додасться ще сім місяців в'язниці.

У Німеччині ув'язнений вибрався на волю за допомогою ложки та утримувача для туалетного паперу. Тепер до його терміну додасться сім місяців ув'язнення.

Про це повідомляє Telegram-канал BILD_Russian.

Хуссен Р. засуджений до семи місяців тюремного ув'язнення у зв'язку з псуванням майна та руйнуванням будівлі.

У грудні 2023 року ув'язнений, використовуючи ложку та зламаний тримач для туалетного паперу, за чотири місяці проробив дірку розміром 30х30 сантиметрів у стіні в'язниці, що діє з 1951 року.

Потім злочинець спустився за допомогою зв'язаних простирадлом і втік.

"Я просто хотів побачити свою маленьку дочку, я так сумував за нею", – сказав Хуссен Р. під час суду.

Знаряддя для втечі

Втеча завершилася наступного дня у Траунштайні (Баварія). Він не встиг побачитися з дочкою.

В'язниця, з якої втік ув'язнений

"Мене заарештували просто перед дверима", — розповів злочинець.

Хуссен Р. перебував під вартою за те, що з спільниками опоганив 32 могили на чотирьох цвинтарях у районі Траунштайну, у тому числі викрав могильні хрести з латуні та міді та здав їх на металобрухт. За ці злочини йому загрожує до шести із половиною років позбавлення волі.

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