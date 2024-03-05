Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ув'язнений вибрався на волю за допомогою ложки та тримача для туалетного паперу

Ув'язнений вибрався на волю за допомогою ложки та тримача для туалетного паперу

Ув'язненого Хусена Р. засуджено ще до семи місяців в'язниці / Фото: The Bild

Наразі до терміну злочинця додасться ще сім місяців в'язниці.

У Німеччині ув'язнений вибрався на волю за допомогою ложки та утримувача для туалетного паперу. Тепер до його терміну додасться сім місяців ув'язнення.

Про це повідомляє Telegram-канал BILD_Russian.

Хуссен Р. засуджений до семи місяців тюремного ув'язнення у зв'язку з псуванням майна та руйнуванням будівлі.

У грудні 2023 року ув'язнений, використовуючи ложку та зламаний тримач для туалетного паперу, за чотири місяці проробив дірку розміром 30х30 сантиметрів у стіні в'язниці, що діє з 1951 року.

Потім злочинець спустився за допомогою зв'язаних простирадлом і втік.

"Я просто хотів побачити свою маленьку дочку, я так сумував за нею", – сказав Хуссен Р. під час суду.

Знаряддя для втечі / ©
Знаряддя для втечі

Втеча завершилася наступного дня у Траунштайні (Баварія). Він не встиг побачитися з дочкою.

В'язниця, з якої втік ув'язнений / ©
В'язниця, з якої втік ув'язнений

"Мене заарештували просто перед дверима", — розповів злочинець.

Хуссен Р. перебував під вартою за те, що з спільниками опоганив 32 могили на чотирьох цвинтарях у районі Траунштайну, у тому числі викрав могильні хрести з латуні та міді та здав їх на металобрухт. За ці злочини йому загрожує до шести із половиною років позбавлення волі.

Нагадаємо, у США завдяки шматку піци затримали серійного вбивцю.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Наступна публікація