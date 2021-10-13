Ув'язнення за підписку на опозиційні Telegram-канали: режим Лукашенка продовжує "закручувати гайки"

Ув'язнення за підписку на опозиційні Telegram-канали: режим Лукашенка продовжує "закручувати гайки"

Учасникам таких спільнот загрожує максимальне покарання — до 7 років позбавлення волі.

У Білорусі вирішили карати не тільки адміністраторів, але й підписників опозиційних спільнот у Telegram.

Про це інформує МВС країни.

Також читайте У Польщі затримали українців, які допомагали незаконно перетинати кордон з Білорусі

Відтепер підписка на Telegram-канали і чати, визнані режимом Лукашенка екстремістськими, каратиметься кримінальною відповідальністю. Учасникам таких спільнот загрожує максимальне покарання — до 7 років позбавлення волі.

"Підписники екстремістських Telegram-каналів і чатів будуть притягуватися до кримінальної відповідальності, як учасники екстремістського формування", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що "екстремістськими" режим Лукашенка вважає більшість Telegram–каналів білоруської опозиції. Зокрема, телеграм-канали Nexta Live, Nexta, Luxta, "Беларусь головного мозга", "Страна для жизни". На Nexta Live, наприклад, підписані 988 тисяч людей, на Nexta — близько пів мільйона.

Нагадаємо, акції протесту в Білорусі почалися після виборів президента, які відбулися 9 серпня 2020-го. Білоруси вийшли на акції протесту в багатьох містах країни. Силовики жорстоко розганяли людей, застосовували силу, масово арештовували. Після придушення протесту у країні розпочалася хвиля репресій, яка спричинила еміграцію опозиціонерів закордон, зокрема, до України, Литви та Польщі.

Читайте також:

3 серпня в Києві знайшли повішеним білоруського опозиційного активіста, очільника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова . Чоловіка розшукували добу: напередодні він вийшов на пробіжку і не повернувся. Наступного ж дня його тіло зі слідами побиття знайшли в Святошинському парку.

. Чоловіка розшукували добу: напередодні він вийшов на пробіжку і не повернувся. Наступного ж дня його тіло зі слідами побиття знайшли в Святошинському парку. Поліція розглядає дві версії смерті Шишова: самогубство або навмисне вбивство. Водночас близькі і колеги Шишова переконані, що чоловік не міг накласти на себе руки.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання