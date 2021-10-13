Ув'язнення за підписку на опозиційні Telegram-канали: режим Лукашенка продовжує "закручувати гайки"

Учасникам таких спільнот загрожує максимальне покарання — до 7 років позбавлення волі.
У Білорусі вирішили карати не тільки адміністраторів, але й підписників опозиційних спільнот у Telegram.
Про це інформує МВС країни.
Відтепер підписка на Telegram-канали і чати, визнані режимом Лукашенка екстремістськими, каратиметься кримінальною відповідальністю. Учасникам таких спільнот загрожує максимальне покарання — до 7 років позбавлення волі.
"Підписники екстремістських Telegram-каналів і чатів будуть притягуватися до кримінальної відповідальності, як учасники екстремістського формування", — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що "екстремістськими" режим Лукашенка вважає більшість Telegram–каналів білоруської опозиції. Зокрема, телеграм-канали Nexta Live, Nexta, Luxta, "Беларусь головного мозга", "Страна для жизни". На Nexta Live, наприклад, підписані 988 тисяч людей, на Nexta — близько пів мільйона.
Нагадаємо, акції протесту в Білорусі почалися після виборів президента, які відбулися 9 серпня 2020-го. Білоруси вийшли на акції протесту в багатьох містах країни. Силовики жорстоко розганяли людей, застосовували силу, масово арештовували. Після придушення протесту у країні розпочалася хвиля репресій, яка спричинила еміграцію опозиціонерів закордон, зокрема, до України, Литви та Польщі.
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