"Уважно дивіться у небо": Медведєв істерично пригрозив гіперзвуковими ракетами Гаазі

Політик заявив про неефективність системи міжнародного права та її обвалення.

Дмитро Медведєв за кілька днів після видачі ордера на арешт володимира путіна пригрозив Міжнародному кримінальному суду в Гаазі ударом гіперзвукової ракети.

Свій пост колишній російський президент та прем'єр опублікував у Telegram.

"Судді МКС розійшлися марно. Дивіться, мовляв, ми хоробрі, не обісрались підняти руку на найбільшу ядерну державу. На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд – лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож громадяни судді уважно дивіться у небо", – погрожує Медведєв.

Російський політик заявив про "неефективність" системи міжнародного публічного права. На його думку, всі акти Генасамблеї, Радбезу ООН та інших інститутів є "несправедливими", тому країни не хочуть їх виконувати.

Судити ж країну та її лідерів, на думку Медведєва, можна лише у двох випадках: коли сама країна "дико ослабла, майже втратила суверенітет і зважилася визнати суд над собою" і коли країна програла війну та капітулювала.

Нагадаємо:

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна через війну в Україні. Заарештувати також хочуть уповноважену з прав дитини при президенті РФ Марію Львову-Бєлову, яку вважають причетною до вивезення українських дітей.

Генеральний прокурор України Андрій Костін пояснив, що диктатора мають арестувати і подати до суду, коли він опиниться поза Росією.

Якщо Путін не прибуде до Гааги, його пошуками займатиметься Інтерпол. Про це заявив екссуддя МКС Володимир Василенко. Ордер зобов'язує главу держави-агресора з'явитися для надання свідчень.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення Палати досудового провадження II Міжнародного кримінального суду про видавання ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна є виправданим.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати орден на арешт Володимира Путіна – "це лише початок процесу".

Римський статут Міжнародного кримінального суду — це міжнародний договір, затверджений під час створення МКС у Римі 1998 року. Він набув чинності від 1 липня 2002 року, станом на 2016 рік документ підписали 139 країн, але ратифікували 125, зокрема й Росія. Статут зобов'язує держави-члени Інтерполу сприяти у затриманні осіб, яких звинувачують у скоєнні міжнародних злочинів.

За Путіним "плаче" Гаага - що далі?! | Андрій Костін

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