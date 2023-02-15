"Увечері Матюша читав мені віршик": український військовий розповів про дружину і дітей, яких вбив землетрус у Туреччині

У вересні 2022 року чолвоік отримав поранення на фронті, а тільки 9 лютого його виписали.

У Туреччині внаслідок землетрусу загинула 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів, 10-річний Захар та 5-річний Матвій. Родина була із Запоріжжя. Коли почалася війна, жінка із дітьми виїхала до Туреччини, а чоловік пішов на фронт. Юлю та двох її синів розшукували тиждень, рідні сподівалися на те, що їх знайдуть живими, але, на жаль, дива не сталося

Родичі розповіли "Фактам" подробиці загибелі Юлі та двох її дітей.

Чоловік Юлії служив на фронті

За словами однієї із родичів, чоловік Юлії Михайло - військовослужбовець. У вересні 2022 року отримав поранення на фронті, лікувався у госпіталі. Звістка про землетрус у Туреччині застала його у госпіталі.

"Неможливо повірити, що Юлі з дітьми більше немає. Юля була чудовою жінкою. Інтелігентна, привітна… Я допомагала готувати до школи її старшого сина Захарку. Дуже ввічлива і розумна дитина. Нині йому було вже десять, а його молодшому браткові — п'ять років. Коли почалися масовані обстріли, Юля, намагаючись урятувати дітей, поїхала з України", - пригадує Ірина Домбровська із Запоріжжя.

Ввечері 5 лютого батько розмовляв із донькою

Батько загиблої Юлії Сергей Петров розповів, що ввечері 5 лютого розмовляв із донькою, а в понеділок вранці із новин дізнався про землетрус у Туреччині. Коли він набрав до рідних, ніхто не відповідав. Тоді він зрозумів, що сталося лихо.

"Поїхали до Туреччини, бо там жили наші родичі, і Юля з хлопчиками зупинилась у них. Вони жили в одному будинку, і родичів рятувальники ще не знайшли… Востаннє ми розмовляли з Юлею у неділю, 5 лютого. Як завжди, спілкувалися по Вайберу. Донька повідомила, що у них все гаразд. А в понеділок рано вранці дружина відкрила стрічку новин і побачила, що в Туреччині стався землетрус. Одразу набрала номер доньки, але Юля не відповідала. Подзвонили старшому онукові Захару, але теж не додзвонилися", - сказав він.

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Після цього родичі звернулися до українського посольства і там підтвердили, що землетрус стався в провінції Хатай, а місто, де перебували донька з онуками, фактично був його епіцентром.

"Ми зрозуміли, що сталася біда… Нам залишалося тільки чекати і сподіватися. Ми продовжували дзвонити Юлі та Захару, але марно. А потім люди, які були там — волонтери та інші наші родичі — надіслали фотографії з місця трагедії. І ми побачили, що будинок, де жили Юля з дітьми, впав на бік, і рятувальники ніяк не могли підступитися до нього. Вони два дні розбирали завали, і коли нарешті до нього підібралися, там почалася пожежа", - пригадує батько Юлії.

Про смерть доньки та внуків дізналися через тиждень. Сергій Петров розповів, що Юлю та молодшого онука вже витягли, а старшого дістали пізніше.

"Нам важко повірити, що це відбувається насправді. Ми були впевнені, що дочка з дітьми у безпеці. Це тихе, спокійне місце, курортне місто. Яке стало епіцентром землетрусу… Зятя лише виписали зі шпиталю. Він уже готовий був їхати до Туреччини, щоб забрати Юлю та дітей. Але нам сказали, що доставленням тіл займатиметься посольство", - додав Петров.

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"Ввечері 5 лютого Матюша по відео розповідав мені віршик"

Чоловік Юлії Михайло розповів, його виписали 9 лютого зі шпиталю менш. Востаннє він спілкувався зі своєю сім'єю напередодні трагедії:

"Я отримав поранення 12 вересня. Коли стався землетрус, ще був у шпиталі. Мене виписали лише 9 лютого. Тоді ми ще сподівалися, що їх знайдуть живими. Юля із дітьми поїхали 6 березня. Поїхали до Туреччини, бо там була рідна тітка. Вона жила у сусідньому під'їзді, і її ще не знайшли… Увечері 5 лютого вони надіслали мені відео. Вони вивчили новий віршик, і Матюша мені його розповідав. А вранці 6-го ці новини. І вони зникли зі зв'язку", - розказав військовий.

За його словами, питання з оплатою перевезення тіл на цей час не вирішене. Він просить допомогти зібрати кошти на перевезення тіл.

"Приватна фірма у Туреччині, яка цим займається, оголосила рахунок — 7700 євро. У мене таких грошей нема. Залишається сподіватися, що ці витрати візьме на себе посольство. Але поки що мені цього ніхто не підтвердив", - додав він.

Для тих, хто може допомогти Михайлу, номер його банківської картки: 5355 2802 1146 7186

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ повідомили, що внаслідок потужних землетрусів на півдні Туреччини загинуло 5 українців, серед них - родина із Запоріжжя

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