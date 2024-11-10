Увесь посинів: чоловік випав із судна і 19 годин плавав у відкритому морі – фото

Моряка знайшли з гаманцем, посвідченням особи та сигаретами, прикріпленими до нього.

20-річний в'єтнамський моряк впав із вантажного судна у відкрите море, але дивом вижив, пропливши 19 годин, перш ніж був врятований.

Про це повідомляє Daily Mail.

Член екіпажу впав з суховантажу Double Delight об 23:30 в четвер, 7 листопада, коли судно було неподалік від берега Ньюкасла, Австралія. Чоловік відчайдушно плавав всю ніч і більшу частину п'ятниці, перш ніж його врятували інші моряки.

Тепер стало відомо, що чоловіка вперше помітили двоє рибалок у п'ятницю вдень, які підняли його на борт свого невеликого судна на значній відстані від Double Delight.

Глен Валер, один із рятувальників, виявився лікарем і почав надавати медичну допомогу виснаженому чоловікові.

"Мій друг сказав мені: "Глене, Глене, там хтось у воді!". Це було просто дивом, що ми натрапили на цього хлопця", - розповів доктор Валер в інтерв'ю Nine News. "Він був настільки втомлений, що змушений був лягти на задньому сидінні човна, він замерз, у нього був слабкий пульс, він був дуже блідий, і ми дуже за нього хвилювалися".

Моряк, що випав із судна / Фото: Nine

Група попрямувала до берега, де їх зустріли лікарі швидкої допомоги в заповіднику Боотроуерс в Блексміт-Біч, Новий Південний Вельс.

Поліція, яка прибула на місце події, повідомила, що знайшла посвідчення особи моряка, гаманець і пачку сигарет у поліетиленовому пакеті, прив'язаному до чоловіка. Прикордонна служба зараз з'ясовує, чи в'єтнамський моряк навмисно опинився за бортом.

Раніше в п'ятницю Австралійська служба морської безпеки (AMSA) отримала попередження про те, що член екіпажу судна, яке базується в Сінгапурі, впав у море. AMSA розпочала пошуки з повітря та моря, залучивши водну поліцію та морські рятувальні підрозділи.

Парамедикиня Ерін Лафтон сказала, що була шокована тим, що знайшла чоловіка в хорошому стані, зазначивши, що вік і фізична підготовка допомогли йому вижити. "Він був при тямі, міг спілкуватися з нами, він був дуже холодний, переохолоджений і виснажений", - сказала Лафтон.

Нагадаємо, раніше мандрівник випав із круїзного лайнера та 20 годин провів у морі, що кишить акулами. Він знепритомнів та впав у воду.

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