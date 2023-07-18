Увірвалась до храму та вирвала мікрофон у священника: у Польщі жінка зірвала службу через зауваження до вірян

У Польщі під час відправи нетвереза жінка увірвалась до храму. Вона штовхнула прихожанина та вирвала мікрофон у священника через зауваження до вірян.

Про це пише wprost.pl.

Незвичайний інцидент стався під час меси в познанському Кекші. П'яна дівчина увірвалася до храму і влаштувала сутичку. Агресивна жінка нібито штовхнула прихожанина і почала говорити в мікрофон, який вирвала у священика.

Скандальний інцидент стався в неділю 16 липня в костелі на житловому масиві в Познані. Жінка увірвалась до храму під час меси. Винуватиця заворушень зірвала літургію, а також була галасливою і агресивною.

"Вона увірвалася в храм і штовхнула прихожанина з тацею. Літнього чоловіка збили з ніг. Він був дуже стурбований всією цією ситуацією. Ніякої поваги до літньої людини. Пані кинула його піднос", - розповіла очевидиця.

Вона додала, що після інциденту його оглянув місцевий кардіолог.

Потім невідома підійшла до священика, вирвала у нього мікрофон і почала звертатися до присутніх.

"Жінка вирвала мікрофон у священика, щоб автомобілі, які блокують її машину, що стоїть на приватній церковній стоянці, від'їхали. На парковці висить знак, що вона зарезервована для віруючих", - повідомила свідок інциденту.

Про випадок було повідомлено поліцію, але правоохоронці поки що не змогли встановити особу розшукуваної жінки. Мешканці припускають, що вона могла бути туристкою, яка приїхала на озеро в цьому районі.

У поліції додали, що вони планують допитати священика і прихожанина.

Нагадаємо, у Польщі туристам, які вирішили прокататись країною на таксі загрожує позбавлення волі.

Читайте також: