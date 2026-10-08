Увірвався до школи з ножами: 15-річний учень влаштував різанину, загинула прибиральниця

Поліція. / © Associated Press

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Зранку 8 жовтня у Польщі, поблизу Вишкова в Мазовецькому воєводстві, колишній учень напав на працівників початкової школи імені Івана Павла II та поранив трьох осіб.

Про ц повідомляють RMF24 і Polsat News.

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За словами речниці мазовецької поліції Катажини Кухарської, до закладу зайшов 15-річний підліток і травмував трьох людей — це вчителька, директор школи та працівниця, яка відповідала за господарські справи.

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Директору вдалося знешкодити нападника. Втім він дістав травми і наразі перебуває у лікарні. У медзакладі також травмована вчителька. Але врятувати 37-річну прибиральницю не вдалося. Вона дістала поранення ножем у шию.

Речниця міністра внутрішніх справ Кароліна Галецька повідомила, що підліток мав із собою три ножі.

Нападника затримала поліція. Обставини нападу з’ясовують правоохоронці. Речниця Остроленської районної прокуратури Ельжбета Едіта Лукасевич повідомила, що його справою займатиметься Відділ у справах сім’ї та неповнолітніх Районного суду у Вишкуві. Особа, яка досягла 15-річного віку, може нести відповідальність за свої дії як доросла. Однак остаточне рішення ухвалюватиме суд.

Напади у школах Польщі — що відомо

Прем’єр-міністр Дональд Туск терміново викликав нараду за участі міністрів і начальника поліції. Рішення пов’язане із серією нападів, що сталися в школах останніми днями.

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4 жовтня в школі в Польщі також сталась різанина. У Комплексі професійних шкіл № 4 в Остроленці один із учнів напав на інших осіб із ножем. Відомо про дев’ятьох потерпілих. Травми дістали також двоє вчителів.

Днями поліцейські в Серпці затримали 17-річного хлопця, який погрожував нападом на школу. Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський пояснив, що у 17-річного юнака «було знайдено два ножі, спеціально запаковані для здійснення такого нападу».

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