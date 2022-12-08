Узбекистан відмовився від "газового союзу" з Росією

Узбекистан навідріз відмовився брати участь у "газовому союзі".

Про це повідомляє "Медуза".

За словами міністра енергетики та віце-прем'єра Узбекистану Журабека Мірзамахмудова, угода щодо постачання газу з Росії може бути укладена, але вона не означає союз.

Він додав, що Узбекистан "співпрацює тільки на комерційній основі" і не дотримуватиметься політичних умов в обмін на енергоресурси.

"Під час імпорту газу з інших країн ми співпрацюємо з ними лише на підставі комерційних контрактів. Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ", – заявив міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов

Раніше Путін запропонував Казахстану та Узбекистану створити "тристоронній союз", зокрема, "для вирішення питань у газовій сфері".

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