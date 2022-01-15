Узбережжя Японії після виверження гігантського підводного вулкана накрило потужне цунамі (відео)

Хвилі можуть досягати 3 метрів.

Узбережжя Японії після виверження вулкана, яке сталося в королівстві Тонга (у південній частині Тихого океану), сколихнуло цунамі. Висота хвиль місцями може досягати трьох метрів.

Про це повідомила газета Japan Times.

За даними видання, хвилі обрушилися на японське узбережжя за кілька хвилин після того, як було оголошено попередження японського метеорологічного управління про цунамі.

Своєю чергою, японське метеорологічне управління повідомило, що в країні оголошено загрозу цунамі заввишки до 3 м. Попередження про загрозу діє для японських островів Амамі та Токара.

За інформацією ВВС, виверження вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, яке передувало цунамі, було настільки потужним, що його було чути на відстані 800 км.

Крім того, на Курилах після виверження підводного вулкана біля островів Тонга також була загроза цунамі. Хвиля може прийти заввишки трохи більше 0,2 метрів.

Breaking: A tsunami warning is in effect for the island of Tonga after a volcanic eruption. A video shows a possible tsunami wave hitting the island. pic.twitter.com/rCarK7ShD8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 15, 2022

Tsunami videos out of Tonga this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Flooding at Santa Cruz Harbor https://t.co/lVVtTgJrus pic.twitter.com/ugBDnF4ZQY — Santa Cruz Sentinel (@scsentinel) January 15, 2022

Як повідомлялося, в Індонезії вивергався вулкан Семеру в місті Лумаджанг, Східна Ява. Налякані мешканці острова Ява рятувалися втечею. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber