Уже не США: у Лаврова вигадали, хто тепер "командує Києвом"

«Макрон командує терактами»: у МЗС РФ вибухнули абсурдними звинуваченнями на адресу Парижа / © Associated Press

Реклама

В Росії придумали, кого тепер треба називати «господарем» України. Якщо раніше цю роль у пропагандистів традиційно займали США, то тепер, на тлі дистанціювання Вашингтона від українського питання, на це місце поставили Францію.

Про це свідчить заява підлеглої Лаврова, офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової, яку цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Реклама

Захарову попросили прокоментувати, що французький лідер Еммануель Макрон, коментуючи нічні удари окупантів по Києву, пообіцяв посилити тиск на Росію.

Реклама

«Закликаючи посилити тиск на Росію, Макрон прямим текстом командує здійснювати теракти проти мирного населення. Франція має знати, що її керівництво бере участь особисто у терористичній діяльності проти жінок, дітей», — цинічно заявила Захарова, попри те, що це саме Росія щодня вбиває мирних мешканців України, в тому числі жінок та дітей.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія здійснила масований удар по Києву Київщині. Під час атаки 17 людей загинули, а майже 30 отримали травми. Зокрема, на станції «Квітнева» вісім осіб загинули просто на залізничній платформі.

Новини партнерів