Уже була рибалкою, продавчинею і простою парафіянкою: Путін вітав з Новим роком з підставними військовими (фото)

Співробітниця ФСО під час запису привітання Путіна вирядилася у військову форму з погонами капітана російської армії.

Поряд з російським президентом, який цього року записав новорічне привітання на тлі псевдовійськових, стояла, ймовірно, співробітниця Федеральної служби охорони РФ, яка вже виконувала інші ролі, супроводжуючи кремлівського диктатора.

На присутність однієї і тієї ж особи звернуло увагу видання "Сибір. Реалії".

Запис із нагородженням “військових”, які стояли позаду Путіна під час новорічного вітання, раніше показали в ефірі державного телеканалу "Росія". Жінка, яка, очевидно, служить у президентській охороні, представилася як гвардії капітан медичної служби Федоренко Ганна Сергіївна.

Фото: скриншот з відео

У вересні 2016 року, коли президента РФ фотографували на озері в Новгородській області разом із рибалками, ця жінка також потрапила в кадр. Як її звали тоді — невідомо, але одягнена вона була, як інші рибалки.

У січні 2017 року цю особу помітили на різдвяній службі в новгородському монастирі. Тут вона виконувала роль безіменної парафіянки.

У 2017 та 2019 роках Путін купував морозиво у однієї продавчині на Міжнародному авіакосмічному салоні. На телеканалі НТВ вона представилася як Катерина Сафонова.

Нагадаємо, поки російські військові масовано обстрілюють Україну, президент-терорист РФ Володимир Путін привітав громадян Російської Федерації із Новим роком. Цьогорічне відеопривітання російський президент записав не на тлі Кремля, як завжди, а в оточенні "військових".

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