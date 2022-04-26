Уже наступного місяця: Швеція та Фінляндія одночасно подадуть заявки в НАТО - ЗМІ

Обидві скандинавські країни можуть розпочати процес вступу до Альянсу всередині травня.

Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією фінської щоденної газети Iltalehti, Стокгольм “запропонував двом країнам висловити готовність приєднатися” до Альянсу в один і той же день. Фінляндія погодилася на таку пропозицію і очікує, “поки шведський уряд ухвалить своє рішення”.

Шведська газета Expressen підтверджує цю інформацію з посиланням на урядові джерела. За інформацією видання, одночасні заявки можуть бути подані протягом тижня від 16 травня, що збігається з державним візитом до Стокгольма президента Фінляндії Саулі Нііністе.

Прем'єр-міністри двох країн заявили раніше, що вони обговорюють це питання, стверджуючи, що вторгнення Росії в Україну змінило “увесь ландшафт безпеки” в Європі та “різко сформувало мислення” у північному регіоні Європи.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна, яка має 1300 км кордону з Росією, вирішить, чи подавати заявку на приєднання до Альянсу “досить швидко, за тижні, а не місяці”, незважаючи на ризик розлютити Москву.

Її шведська колега Магдалена Андерссон сказала, що Швеція повинна бути “готова до будь-яких дій з боку Росії” і що “все змінилося”, коли Москва напала на Україну.

Росія неодноразово застерігала обидві країни від цього кроку.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО.

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