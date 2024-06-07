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Путін зробив чергову цинічну заяву про Україну та похизувався освітою

Путін зробив чергову цинічну заяву про Україну та похизувався освітою

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

В умовах воєнного стану вибори президента не проводяться, сказав диктатор.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що в Україні відбувається “узурпація влади”. Проте перемовини вести він не відмовляється.

Про це пишуть російські ЗМІ.

“В умовах воєнного стану вибори президента не проводяться. Але там не сказано, що вони пролонгуються. Я все ж таки випускник Петербурзького юридичного університету - і це дуже важливо… Схоже, ми маємо справу з узурпацією влади. Але перемовини все одно вести можна. Тому що в, згідно з законом, повноваження переходять до спікера Ради. Якщо бажання вести перемовини є - то знайти, з ким це робити можна. Ми до них готові”, - сказав російський диктатор Путін.

Нагадаємо, що Зеленський назвав наступні мішені Путіна.

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