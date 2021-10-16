В 11 разів нижче: в США розповіли, як зменшується ризик смерті від наслідків коронавірусу після вакцинації

В 11 разів нижче: в США розповіли, як зменшується ризик смерті від наслідків коронавірусу після вакцинації

Вакцинація від COVID-19 знижує ймовірність зараження і допомагає легше перенести захворювання.

Ризик летального результату наслідків захворювань, що викликається коронавірусом, у вакцинованих людей більш ніж в 11 разів нижче, ніж у тих, хто не робив щеплення.

Про це інформують федеральні Центри з контролю і профілактиці захворювань США.

Згідно зі статистикою за серпень 2021 невакциновані американці вмирали від COVID-19 в 11,3 рази частіше ніж ті, хто щепився вакциною два рази. Ризик зараження у нещеплених був в середньому в 6,1 рази вище, ніж у людей, які зробили щеплення.

"Вакцинація від COVID-19 знижує ймовірність зараження і допомагає легше перенести захворювання в разі, якщо зараження все ж сталося", — йдеться в повідомленні. Але фахівці нагадують, що вакцини не мають 100 % ефективності проти зараження, через це деякі щеплені від COVID-19 все одно можуть заразитися.

Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала для екстреного застосування в боротьбі з пандемією коронавірусу сім вакцин: американських компаній Moderna, Pfizer і її німецького партнера BioNTech, Johnson & Johnson, британо-шведської компанії AstraZeneca, індійського препарату Covishield, а також вакцин китайських компанії Sinovac Biotech і Sinopharm.

Нагадаємо, що з 8 листопада 2021 роки для в'їзду в США іноземцям потрібно бути повністю щепленими від COVID-19 вакцинами, схваленими американською владою або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

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