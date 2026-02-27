Росіянка-рецидивістка знову пробралася на літак без квитка: деталі скандалу в аеропорту

Росіянка Світлана Далі / © Facebook

Громадянка Росії Світлана Далі вкотре довела вразливість системи авіаційної безпеки, діставшись зі США до Італії без квитка. Жінка, яку вже судили за аналогічний політ до Парижа, знову опинилася в центрі скандалу.

Про це повідомили CNN, NBC News та Guardian.

Далі — громадянка Росії, яка має статус постійної резидентки США. За інформацією правоохоронців, увечері 25 лютого вона змогла непомітно пройти повз співробітників авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Ньюарк Ліберті» у штаті Нью-Джерсі та потрапила на літак, що прямував до Мілана.

Уже під час рейсу персонал виявив, що жінка перебуває на борту без квитка. Росіянка вдавала, що не чує запитань екіпажу, коли її просили підтвердити наявність квитка.

Світлану Далі затримали вранці 26 лютого після приземлення літака в Мілані. У ФБР підтвердили, що знають про цей інцидент.

Зазначається, що подібні випадки є надзвичайно рідкісними через суворі правила авіаційної безпеки. Водночас для Далі це вже не перша спроба незаконно потрапити на борт літака.

У травні 2024 року вона без квитка пробралася на рейс до Парижа: обійшла перевірку документів, пройшла разом із персоналом і певний час переховувалася в туалеті літака, поки її не виявили. Після прибуття до Франції жінку затримали.

Згодом росіянку депортували до США, де розпочався судовий процес. Спочатку Далі відпустили під нагляд із електронним браслетом, але у грудні 2024 року жінку знову заарештували після того, як вона зрізала цей браслет.

Прокурори також повідомляли, що Далі щонайменше двічі раніше намагалася сісти до літака без документів. Зокрема, за два дні до інциденту з рейсом до Парижа жінка намагалася проникнути на борт у штаті Коннектикут. А в лютому 2024 року агенти ICE виявили її в туалеті службової зони міжнародного термінала аеропорту Маямі.

Зрештою, 2025 року суд призначив росіянці покарання у вигляді терміну, який вона вже відбула під вартою.

До слова, торік через сім хвилин після зльоту рейсу Новосибірськ-Москва пасажирка авіакомпанії «Победа» побила двох стюардес. Конфлікт спровокували правила поведінки та заборона користуватися телефоном: жінка кинула папери у бортпровідницю, а потім почала бійку. Очевидці допомогли втихомирити хуліганку — її зв’язали до кінця польоту.