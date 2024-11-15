В Абхазії протестувальники з російським прапором увірвалися до парламенту: що відбувається (відео)

Один з організаторів мітингу заявив, що в діях протестувальників немає “антиросійських настроїв”.

У самопроголошеній республіці Абхазія (окупованій РФ частині Грузії) протестувальники проти ратифікації інвестиційної угоди з Росією увірвалися до будівлі парламенту в місті Сухумі. При цьому учасники протесту розмахували російським прапором та скандували “Росія”.

Відповідне відео публікують місцеві Telegram-канали.

Перед тим, які увірватися до урядової будівлі, один з організаторів мітингу заявив, що в діях протестувальників немає “антиросійських настроїв”.

За його словами, люди стали на захист “національних інтересів Абхазії, її природних ресурсів та багатств”, які намагається узурпувати для особистої вигоди президент самопроголошеної республіки Алан Бжанія.

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На тлі акції протесту в парламенті вирішили скасувати сесію, на якій повинні були проголосувати за інвестиційну угоду, яка надає російському бізнесу безпрецедентні пільги. Однак протестувальники вимагають не відкладати голосування, а проголосувати проти ратифікації угоди.

Без опору з боку силовиків учасники акції протесту увірвалися до будівлі парламенту та пройшли коридорами урядової будівлі. Вони планують залишатися у приміщенні до відставки президента Бжанії.

В Абхазії протестувальники з російським прапором увірвалися до парламенту

Що відомо про інвестиційну угоду з РФ?

Наприкінці жовтня міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков і так звана віцепрем'єрка невизнаної Абхазії Крістіна Озган підписали угоду, яка передбачає пільги для російських інвесторів:

інвестори на вісім років звільняються від мит під час ввезення будматеріалів та обладнання;

на той самий термін їх звільнять від податків на майно організацій та на прибуток;

податок на додаткову вартість скоротиться вдвічі, до 5%;

інвестори з реєстру уряду матимуть перевагу в отриманні енергії та підключенні до енергомереж;

інвестори також зможуть використати надану їм абхазьку землю як заставу під банківський кредит.

Жителі Абхазії вважають, що ця угода для них невигідна.

Нагадаємо, у Сухумі щонайменше 3000 людей зібралися біля парламенту, щоб виступити за зняття з порядку денного питання про ратифікацію інвестиційної угоди з РФ. Після звістки про те, що депутати не проголосували за порядок денний і сесія парламенту не відбудеться, почалися сутички з силовиками.

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