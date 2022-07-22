В Абхазії спалахнули протести, бо РФ хоче збудувати на території унікального заповідника резиденцію Путіна

В самопроголошеній Абхазії почалися протести через передачу державної землі під будівництво резиденції російського президента Володимира Путіна.

Йдеться про 184 гектари лісу та 115 гектарів акваторії і всіх будівель держдачі в Піцунді.

Про це повідомляє Newtimes з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що протести розпочалися після того, як самопроголошений "президент" невизнаної Абхазії Аслан Бжанія 20 липня під час зустрічі з жителями підтвердив, що ділянку планують передати Росії. Громадяни категорично виступили проти будівництва резиденції Путіна на території унікального заповідника у псевдореспубліці. Через акції протесту парламент так званої Абхазії відклав розгляд угоди про передачу землі.

Як пояснив "президент" республіки, за договором 1995 року Абхазія передавала Росії Піцунду в безоплатне користування. Президент Абхазії зауважив, що Піцунда потрібна Росії, "оскільки там любить бувати Путін, та й Росія має більше грошей для облаштування курорту". Це питання було позначено президентом Російської Федерації.

"Я вважаю за правильне передати російській стороні будівлі та споруди. Не йдеться про те, що ми передаємо їм у власність землю. Земля у власність не передається. Неодноразово на цю державну дачу приїздив президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін. Мені також доводилося бути там на зустрічі, це було 25 серпня 2013 року. Після цього він теж туди приїздив", — цитує так званого "президента" Абхазії одне з видань.

Нагадаємо, раніше писали, як занепадають визнані Кремлем “незалежними” регіони Грузії — Абхазія та Південна Осетія.

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