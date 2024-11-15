В Абхазії спалахнув протест і сутички: активісти знесли паркан біля будівлі парламенту

Протестувальники вимагають проведення засідання парламенту та відкликання з порядку денного питання про ратифікацію інвестиційного договору з Росією.

У місті Сухумі в окупованій Росією Абхазії 15 листопада спалахнув протест проти ратифікації інвестиційної угоди з РФ. Учасники акції кидають у поліцію яйця, зламали паркан навколо парламенту, виникли сутички з силовиками.

Про це повідомляється у телеграм-каналах.

У Сухумі щонайменше 3000 людей зібралося біля парламенту, щоб виступити за зняття з порядку денного питання про ратифікацію інвестиційної угоди з РФ. Після звістки про те, що депутати не проголосували за порядок денний і сесія парламенту не відбудеться, почалися сутички з силовиками.

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Протестувальники кидають у поліцію яйця, знесли вантажівкою паркан біля будівлі парламенту і намагаються прорватися всередину. Силовики застосовують димові шашки та сльозогінний газ.

Частина правоохоронців перейшла на бік протестувальників.

Протест в Абхазії: активісти знесли паркан біля парламенту, виникли сутички

Що відомо про інвестиційну угоду з РФ?

Наприкінці жовтня міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков і так звана віцепрем'єрка невизнаної Абхазії Крістіна Озган підписали угоду, яка передбачає пільги для російських інвесторів:

інвестори на вісім років звільняються від мит під час ввезення будматеріалів та обладнання;

на той же термін їх звільнять від податків на майно організацій та на прибуток;

податок на додаткову вартість скоротиться вдвічі, до 5%;

інвестори з реєстру уряду матимуть перевагу в отриманні енергії та підключенні до енергомереж;

інвестори також зможуть використати надану їм абхазьку землю як заставу під банківський кредит.

Жителі Абхазії вважають, що ця угода для них невигідна.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Грузії відбулися масштабні протести проти оголошених результатів парламентських виборів.

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